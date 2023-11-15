برلمانية: تعديلات قانون الطفل مهمة وتعطي للأم حقوقها

قالت الدكتورة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قانون الطفل القديم كان به بعض الثغرات أو النقاط التي لم تكن مناسبة في الوقت الحالي، وتم تغيير كل تلك المواد، والقانون الجديد يضمن للأم كل حقوقها، مع عقوبات لمن لم يبلغ على المواليد في وقتها، مع وضع اشتراطات للعقوبات، إذ أن بعض الخارجين عن القانون كانوا يستغلوا الأطفال في الجرائم باعتبار أنهم ليس عليهم عقوبات.

برلمانية تتحدث عن تعديلات قانون الطفل

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الحكومة شاركت مع مجلس النواب في ملف التعديل، إذ أن تصليح الأوضاع يبدأ من الطفل، ليكون متواجد في مجتمع صالح وسوي، وينشأ الطفل لديه هدف، ومتعلم، ويحصل على حقوقه، والمسؤول عن تربيته يكون قادر على تربيته.

وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه تؤيد بقوة الموقف المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والعمل على وقف إطلاق النار، تجاه ما يحدث للأشقاء في فلسطين من مجازر واضحة.