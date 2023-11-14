خبير: تعديلات قانون الطفل تزيد فاعليته وتجعله أكثر مرونة

قال محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن التعديلات الجديدة في قانون الطفل تستهدف إحداث مرونة في التعامل مع كثير من الحالات، وكان هناك نقلة نوعية فيما يتعلق بكفالة الأطفال.



وأضافت "البدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة “تن”، أننا لدينا متغير نوعي منذ عام 2014، يضمن مرونة التعامل مع الكثير من الحالات، منوها بأن الدراما لها تأثير كبير في إحداث نوع من التغيير المجتمعي والتعديلات التشريعية التي تفيد المجتمع.



واسترسل: من أبرز مقترحات تعديل القانون فيما يخص الكفالة أن الأم البديلة لها حقوق مساواة بالأم الطبيعية ومنها الرعاية والإرضاع، والقانون يتيح لها التمتع بهذه الحقوق.



وأكمل: تلك القوانين ستشجع بعض الأمهات الكفيلات على كفالة الأطفال الأصغر سنًا ويزيد من أواصر الارتباط بين الأطفال كريمي النسب والمجتمع.