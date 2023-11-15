في عيد ميلادها.. 10 صور آثارت ضجة ل هايدي موسى| شاهد

يصادف اليوم ال 15 من نوفمبر عيد ميلاد المطربة هايدي موسى، والتي أتمت عامها ال 30.

وتحرص هايدي موسى، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتفضل هايدي موسى، ارتداء الملابس الأنيقة والمميزة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هايدي موسى، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وتميل هايدي موسى، إلى اختبار الوان الشعر البنية الفاتحة والشقراء التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها.

وإليكم صور هايدي موسى

https://www.instagram.com/p/CxdRNSnq1Qg/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/p/CxlSlPFKOhx/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==