خالد خيري: أمريكا تريد نقل المرضى والطواقم الطبية من مستشفى الشفاء

أكد الاعلامي خالد خيري، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد نقل المرضى والطاقم الطبية من مستشفى الشفاء إلى مستشفى آخرى، مضيفا أن أمريكا تعيش أكبر انقسام سياسي، ووزير الخارجية الأمريكي اعترف بهذا الأمر بسبب العدوان الأسرائيلى على قطاع غزة.



وأضاف خالد خيري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، ان أمريكا رفضت التهجير المصري لاهالي غزة، متابعا أن أمريكا حذرت من امتداد الصراع العسكري في المنطقة.

وأشار الاعلامي خالد خيري، إلى ان مجلس الأمن القومي يناقش هدنة ونلف الأسرى وتوفير المساعدات لأهل قطاع غزة، لافتا إلى أن قبرص قدمت بمقترح لاقامة ممر بحري من قطاع غزة.