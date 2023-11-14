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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يفجر مفاجأة: رغبة عمر كمال عبد الواحد الانتقال للنادي الأهلي

صدى البلد

اعلن الاعلامي احمد شوبير عن رغبة عمر كمال في الانتقال الي النادي الاهلي .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" "رغبة عمر كمال عبد الواحد تحسم كل شئ بانتقاله للقلعة الحمراء، اللاعب عايز النادي الأهلي وتبقى المفاوضات مع النادي قد يدخل فيها لاعبون معارون من الأهلي إلى فيوتشر"


كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات صفقة إنتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلي وحقيقة رفض محمد عبدالمنعم التجديد عبر برنامجه المذاع مع شوبير علي صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وأكد شوبير علي أن صفقة عمر كمال تسير بشكل طبيعي وفي انتظار جلسة إدارة النادي الأهلي مع إدارة نادي فيوتشر لطرح الأسامي المطلوبة من الأهلي للإنتقال لفيوتشر كما طلبت إدارة النادي، ومن جانبه أكدت إدارة نادي فيوتشر علي إتمام صفقة اللاعب بدون عواقب.

 

وأشار شوبير إلى أن النادي الأهلي لن يطلب تجديد عقد محمد عبد المنعم من البداية حتي يرفض وأنها مجرد أخبار متداولة فقط.

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