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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: مارست مهنة المحاماة منذ 50 عاماً |فيديو

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة

قال الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح لـ رئاسة الجمهورية، إنه يمارس مهنة المحاماة منذ 50 عاما ولم يكتب له أحد حرفاً واحدا في مذكراته ومرافعاته، لافتا أنه اُخْتِير من ضمن من يمثل حزب الوفد لوضع دستور 2012، حيث نظر حينها بنظرة موضوعية وأصدر كتاباً بعنوان: «المبادئ الدستورية في الدساتير الديمقراطية».  

وأضاف " عبدالسند يمامة"، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أنه قدم كتابه لأعضاء لجنة وضع الدستور، حيث تضمن دراسة 6 دساتير عالمية مع الدساتير المصرية، وأصدر منه الطبعة الثانية خلال صدور دستور 2014.

ولفت عبدالسند يمامة المرشح لرئاسة الجمهورية إلى، أن لديه نظرة انتقادية للباب الخامس في دستوري 2012 و2014 لأنه خرج عن تراثنا، وفي أول جلسة في الجمعية التأسيسية عندما وجد هيئة المكتب تشكل من الإخوان ومعهم أيمن نور، حيث قدم اعتراضه، فشُكِّلَت على غير اللائحة.

وأوضح  عبدالسند يمامة أنه خرج من اللجنة، وأقام دعوة خاصم فيها رئيس الجمهورية آنذاك وحسام الغرياني رئيس الهيئة، واختصم كذلك الـ 100 عضو بالهيئة التأسيسية.

عبدالسند يمامة مهنة المحاماة المبادئ الدستورية رئاسة الجمهورية الدستور

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