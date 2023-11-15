حماس: أكاذيب أمريكا ضوء أخضر لارتكاب مجازر جديدة بمستشفيات غزة

نفت حركة حماس، اليوم الأربعاء، الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لغايات عسكرية، مؤكدة أنها أكاذيب بمثابة ضوء أخضر لارتكاب مزيداً من المجازر الوحشية بحق المستشفيات.

وقالت حماس في بيان صادر عنها “ندين بشدة ونرفض تصريحات البنتاجون والبيت الأبيض التي يتبنون فيها أكاذيب إسرائيل حول استخدام الحركة الفلسطينية التي تسيطر منذ 15 عاماً على غزة العديد من مستشفيات القطاع لغايات عسكرية في انتهاك للقانون الدولي”.

وأضافت أنها تعتبر هذه التصريحات "بمثابة ضوء أخضر أمريكي لارتكاب الاحتلال لمزيد من المجازر الوحشية بحق المستشفيات بهدف تدمير القطاع الصحي والضغط على الشعب الفلسطيني لتهجيره من أرضه".

وكانت واشنطن اتهمت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في وقت سابق، باستخدام مستشفيات في قطاع غزة لتنفيذ عمليات عسكرية، وخصوصاً مستشفى الشفاء الذي يستمر حوله القتال العنيف.

وزعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن حركتي حماس والجهاد تستخدمان "مركز قيادة وسيطرة انطلاقا من مستشفى الشفاء" في قطاع غزة.