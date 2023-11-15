كانت رغبته الأهلي.. إنبي يفجر مفاجأة بشأن انتقال مصطفى شلبي إلى الزمالك

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن مصطفى شلبي لاعب وسط الفريق السابق ونادي الزمالك الحالي، كان يرغب في الانتقال إلى الأهلي عند رحيله.

وتابع إسماعيل خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اللاعب كان يضع رغبته الأولى الانتقال إلى الأهلي، ولكن كان هناك اختلاف في الماديات".

وأضاف محمد إسماعيل: "شلبي انتقل إلى الزمالك بعد الحصول على عرض مقابل 20 مليون جنيه وتوقف عرض النادي الأهلي عند 12 مليون، وبالتالي تحدثنا مع اللاعب ووافق بعدها".