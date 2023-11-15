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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع التهديد باقتحامه.. الاحتلال الإسرائيلي يقطع الكهرباء والاتصالات عن مستشفى الشفاء

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وكالة "معًا" الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قطعت الكهرباء وكافة وسائل الاتصالات عن مستشفى الشفاء في غزة، وذلك مع قرب اقتحامها له.

وأبلغت قوات الاحتلال بنيتها اقتحام مستشفى الشفاء رسميًا خلال دقائق، زاعمة أنها لن تمس المرضى ولا الطاقم الطبي، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت إلى أن الطاقم الطبي أبلغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وطلب منها تحركًا عاجلًا لضمان عدم المساس بأي من المتواجدين في المجمع، الذي يؤوي آلاف النازحين.

وأضافت أن دبابات الاحتلال باتت على أبواب مجمع الشفاء الطبي، وتحاصره من كافة الجهات، وشهدت الساعات الماضية قصفاً وإطلاق نار كثيفين في محيطه.

ويضم مستشفى الشفاء الطبي في غزة 1500 فلسطيني بين طواقم طبية ومرضى وجرحى من ضمنهم أطفال خدج ونحو 7 آلاف نازح، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وخروج المستشفى عن الخدمة بعد نفاد الوقود.

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