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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة والصناعة القطري: مصر وجهتنا الاستثمارية المثلى

مصر وقطر
مصر وقطر

قال الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري،إن مصر هي الوجهة الاستثمارية المثلى بالنسبة للجانب القطري.

وذلك خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري المصري القطري، بحضور وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأكد وزير التجارة والصناعة القطري على متانة العلاقات بين البلدين، وجاذبية بيئة الاستثمار المصرية  ومضيفا أن الاستثمارات القطرية في مصر بلغت 5.5  مليار دولار.

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وتأتى قطر فى المرتبة التاسعة من حيث الدول الأجنبية المستثمرة والرابعة عربيا بعد الإمارات والسعودية الكويت بإجمالى رؤوس أموال حوالي 5.5 مليارات دولار تبلغ نسبة مساهمة الجنسية  القطرية 2 مليار دولار فى 210 شركة مؤسسة طبقا لقوانين الاستثمار المصرية وفقا للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

وتتنوع الاستثمارات القطرية فى العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة فى مقدمتها البنوك والعقارات وكذلك الطاقة خاصة الغاز الطبيعي.

اهتمام قطري بالاستثمار في الصحة والتعليم 

وهناك اهتمام من المستثمرين القطريين بفرص الاستثمارية بقطاعات الصحة والتعليم في ظل السوق المتنامية في مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بإنشاء مجموعة من الفنادق الكبرى، خاصة في محافظات الدلتا وشمال الصعيد.
 

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