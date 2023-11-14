سفير قطر بالقاهرة: لدينا رغبة كبيرة في ترسيخ التعاون الاقتصادي مع مصر

أكد السفير طارق علي فرج الانصاري – سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، عمق علاقات التعاون والأخوة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة وعلى المنحى الإيجابي الذي تشهده العلاقات حالياً.

وقال سفير قطر في تصريح له بمناسبة انعقاد المنتدى الاستثماري القطري المصري اليوم بفندق سانت ريجس بالقاهرة، بحضور كل من الشيخ/ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني – وزير التجارة والصناعة بدولة قطر وأخيه المهندس/ أحمد سمير صالح - وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، إن انعقاد هذا المنتدى يأتي تعبيراً وانعكاساً للتطور الذي تشهده العلاقات على المستوى السياسي بالنظر إلى أنه يأتي بعد أيام قليلة من زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد لجمهورية مصر العربية الشقيقة يوم الجمعة الماضي والمحادثات الهامة التي أجراها سموه مع أخيه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح السفير الانصاري أهمية انعقاد مثل هذه المنتديات نظراً لأنها تتيح عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين الشقيقين والقطاعات والمجالات الواعدة للاستثمار فيها وهو ما يساهم في زيادة انتقال رؤوس الأموال بين البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يعود بالفائدة على شعبي البلدين.



وأشار إلى أن هناك رغبة كبيرة لترسيخ وتأطير التعاون بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وبصفة خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري بما يحقق طموحات الشعبين، معبراً عن أمله في أن تُثمر هذه المنتديات وغيرها من الفعاليات الأخرى الدفع بعلاقات التعاون بين الدوحة والقاهرة إلى مستويات أرحب، وقال سعادة السفير انه تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين رجال الأعمال في البلدين شملت قطاعات حيوية عديدة.