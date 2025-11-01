قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن
حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل
وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي
انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب
تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
أحمد موسى: إنشاء واجهة المتحف المصري الكبير بخامات مصرية وفر 180 مليون دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وكالة الأنباء الإسبانية : المتحف المصري الكبير رمز القوة الناعمة والفخر

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
ناصر السيد

أكدت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، أن المتحف المصري الكبير الذي سيفتتح اليوم السبت بحضور ملك إسبانيا الملك فيليب السادس، هو مصدر ورمز للقوة الناعمة والفخر.

وقالت الوكالة الإسبانية إن المتحف المصري الكبير سيفتح أبوابه بعد أكثر من عقدين من الجهود ويحمل هذا الحدث دلالاتٍ تجعله رمزًا للفخر الوطني، ومنصةً لإبراز "

المتحف المصري الكبير

القوة الناعمة"، ومصدرًا هامًا للدخل.

وأشارت "إفي" إلى أن هذا العرض المتقن لهذا الحفل الذي طال انتظاره يعكس رغبة الحكومة المصرية في إيصال رسالةٍ للعالم مفادها أنه على الرغم من الصعوبات الهائلة التي واجهتها في العقود الأخيرة، فإن مصر ليست قادرةً فقط على تجاوز المحن، بل أيضًا على تحقيق ذلك من خلال مشروعٍ ضخمٍ عالميّ النطاق.

وأعلن العشرات من رؤساء الدول والحكومات - بمن فيهم الملك فيليب السادس ملك إسبانيا - عن حضورهم الافتتاح الرسمي لهذه المنشأة الضخمة الواقعة عند سفح أهرامات الجيزة، والتي تُهيمن على ما يُفترض أن يكون مجمعًا ثقافيًا لا مثيل له في العالم.

وافتُتح المتحف المصري الكبير جزئيًا منذ أكثر من عامين، وخلال هذه الفترة، كان يُحسّن قدرته الاستيعابية لخدمة الجمهور - المتوقع أن يصل إلى حوالي 15,000 زائر يوميًا - في حين كانت أعمال البنية التحتية المحيطة به قيد الإنجاز.

وأوضحت وكالة "إفي" أن المتحف المصري الكبير استقبل أهم قطعه، وهي كنز الفرعون توت عنخ آمون وقطعه الأثرية الجنائزية، التي ستُعرض بالكامل لأول مرة في التاريخ، ويبلغ عددها 5,398 قطعة.

ونقلت تصريحات نوريا سانز، المديرة الإقليمية لليونسكو في مصر والسودان، التي تحدثت إلى وكالة الأنباء الإسبانية (EFE)، تأكيدها على أن المتحف المصري الكبير "يبعث برسالة قوية" إلى العالم: "مصر ليست حارسة ماضيها فحسب، بل هي أيضاً رائدة في رسم مستقبل الحفاظ على التراث".

وقالت سانز : "يعكس المتحف المصري الكبير التزاماً وطنياً بالسيادة الثقافية والابتكار والتعاون العالمي. وهو يوضح كيف يمكن للإرث القديم والحداثة أن يتعايشا، وكيف يمكن للثقافة أن تكون أساساً وقوة دافعة للتقدم في المجتمع".

وفي هذا الصدد، سلطت سانز الضوء، على سبيل المثال، على مركز الحفظ التابع للمتحف، والذي يعمل منذ عام ٢٠١٠ وهو الأكبر في الشرق الأوسط، والذي يمثل "الركيزة الأساسية للمتحف المصري الكبير كمركز أبحاث دائم".

وأضافت المسئولة في اليونسكو أن "المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تحولية في تاريخ التراث الثقافي المصري، فهو يجمع بين الحفظ والبحث والوصول العام في منشأة حديثة، فالمتحف المصري الكبير لا يحمي تراثًا لا يُقدّر بثمن فحسب، بل يُنعش أيضًا التفاعل العام معه، مما يُعمّق الهوية الوطنية والفهم العالمي لمصر القديمة،" كما لخّصت".

وكالة الأنباء الإسبانية رمز القوة الناعمة المتحف المصري الكبير ملك إسبانيا الملك فيليب السادس القوة الناعمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

مصطفي عبده

جاله عرض كبير .. مصطفي عبده يحذر إدارة الأهلي من رحيل نجم الفريق

ترشيحاتنا

كندة علوش

كندة علوش: ننتظر بفخر واعتزاز افتتاح المتحف المصري الكبير

أحلام

أحلام تتغزل في مصر بإطلالة فرعونية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير

فيفى عبده

فيفي عبده عن افتتاح المتحف المصري الكبير: فخورة إنى مصرية| خاص

بالصور

تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة

لكزس
لكزس
لكزس

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

توبوتا
توبوتا
توبوتا

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

فيديو

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد