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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأربعاء.. عرض الفيلم الكوري "Okja" بالثقافة السينمائية

صدى البلد

يقيم مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف  التابع للمركز القومي للسينما  الأربعاء المقبل ١٥ نوفمبر، أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الكوري "Okja"  وهو ينتمي إلى نوعية الأفلام الروائية الطويلة.
والفيلم إنتاج 2017 وتدور أحداثه في إطار خيالي حول "ميجا" فتاة شابة تخاطر بكل شيء في حياتها لتنقذ صديقتها المُقربة مستعينة بحيوانها الضخم المدعو "أوكجا".

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الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بونج جون ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: بونج جون وجون رونسون ويشارك في بطولته تيلدا سوينتون  كاثرين كيركباتريك  جيانكارلو إسبوسيتو  جيك جيلنهال جي مون يون شيرلي هيندرسون.
تقام الفعاليات تحت أشراف الكاتبة /أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.وذلك الأربعاء ١٥ نوفمبر في تمام السادسة مساء بمقر المركز ٣٦ ش شريف ..الحضور مجاني للجمهور العام.

الثقافة الأفلام الروائية الطويلة الأفلام الروائية الثقافة السينمائية القائمة الطويلة القومي للسينما

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