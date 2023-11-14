سمير الفيل ضمن القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة

أعلنت جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية القائمة الطويلة لدورتها السادسة للعام 2023 / 2024، التى فتحت أبواب التقديم للفترة من الأول من مارس حتى الحادى والثلاثين من مايو 2023، وقد جاء القائمة على النحو التالى..

1

الرسائل المفقودة للمدعو آدم حلزون

محمد المطرفي

السعوديّة

منشورات جدل

2

المَقْطَر

عبدالهادي الجميل

الكويت

دار أثر

3

امرأة عند النافذة

رامي الطويل

سوريا

دار الساقي

4

ثملًا على متن دراجة هوائية

إسماعيل الغزالي

المغرب

منشورات المتوسط

5

دمى حزينة

سمير الفيل

مصر

مؤسسة بتانة الثقافية

6

دو ، يَك

روعة سنبل

سوريا

دار ممدوح عدوان

7

سترى ما أتخيّله

سعد هادي

العراق

دار نينوى

8

شياطين الدومينو

منى مرعي

لبنان

دار النهضة العربية

9

كأنّه هو

هشام النهّام

البحرين

اسكرايب للنشر

10

وقت قصير للهلع

يحيى سلام المنذري

عُمان

دار عرب

وستُعلن الجائزة عن القائمة القصيرة المكوّنة من خمس مجاميع قصصيّة بتاريخ 15 ديسمبر2023، كما ستجتمع لجنة التحكيم في الكويت في منتصف شهر يناير 2024 لاختيار الفائز، الذي سيحصل على مبلغ (عشرين ألف دولار أمريكيّ ودرع وشهادة الجائزة)، في حين يحصل كل كاتب في القائمة القصيرة على مبلغ (خمسة آلاف دولار أمريكي ودرع وشهادة الجائزة.

وتقدّم للجائزة في هذه الدورة 198مجموعة قصصية من 23 دولة عربية وأجنبية وكانت إدارة الجائزة قد أعلنت عن لجنة التحكيم المؤلّفة من الدكتورة شهلا العجيلي رئيسًا والدكتور / شعيب حليفي عضوًا والدكتور فهد حسين عضوًا والدكتورة سعداء الدعّاس عضوًا والدكتورة ميشيل هارتمان عضوًا.