ارتفاع عدد قـ تلى جيش الاحتلال خلال المعارك في غزة إلى 48

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابطين خلال المعارك في شمال قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنديين قتلا أمس خلال القتال في شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في الهجوم البري على القطاع إلى 48.

وفي وقت سابق، قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يطيل أمد الحرب لأسباب شخصية ولا يبالي بالإسرائيليين ولا بجنوده في الميدان.

وأضاف حمدان، في تصريحات صحفية: “نقول للعائلات الإسرائيلية اضغطوا على حكومة الانتهازي نتنياهو ولا تضيعوا الوقت فالوقت يكاد ينفد”.