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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023

صدى البلد

 

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الاربعاء 15 نوفمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاربعاء الموافق 15-11-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:


العملات الأجنبية في البنك الأهلي

الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.


اليورو شراء 33.413 جنيه، والبيع 33.5741 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 38.376 جنيه، والبيع 38.5625 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.4289 جنيه، والبيع 22.5479 جنيه. ‏

 

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4794 جنيه، والبيع 4.5011 جنيه.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي شراء 2.8227 جنيه، والبيع 2.8403 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.8985 جنيه، والبيع 2.9162 جنيه.

 

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 34.5389 جنيه، والبيع 34.7293 جنيه.


ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 20.3926 جنيه، والبيع 20.5256 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 19.9383 جنيه، والبيع 20.0772 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية

وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاربعاء 15 نوفمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاربعاء 15-11-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:


سعر صرف العملات العربية اليوم
 

سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.1264 جنيه و 100.1103 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2256 جنيه للبيع.


أسعار صرف العملات العربية اليوم
 

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3994 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8302 جنيه للبيع.

 

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.134 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري
 


سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4602  جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4629  جنيه للبيع.


 

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