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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناقشة آلية تحويل جميع أقسام تعليم سيناء إلي المنظومة الرقمية المطورة

مناقشة آلية تطبيق
مناقشة آلية تطبيق التحول الرقمي بتعليم سيناء

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  محافظة شمال سيناء ،  اليوم اجتماعا مع لجنة التحول الرقمي بالمديرية ، وذلك لمناقشة آلية تحويل جميع أقسام المديرية إلي المنظومة الرقمية المطورة ، تنفيذاً لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

 

، حيث اجتمع وكيل الوزارة مع أعضاء اللجنة المكونة من:-
هشام فرغل اخصائي تطوير ومسئول حجرة اختبارات الرخصة الدولية.،و أحمد بدر مدير إدارة مركز المعلومات، و محمد العيسوي مدير إدارة التطوير التكنولوجي، و رضوان أحمد مدير إدارة الإحصاء.

 

التقييم الالكتروني:

 

حيث تم مناقشة كيفية عمل المهام الإدارية الرقمية والتقييم الالكتروني للموظف ، ومتابعة النقل والندب والترقيات للمعلمين والمعلمات
 

وقد أعطى وكيل الوزارة التعليمات لأعضاء اللجنة بسرعة تنفيذ التحول الرقمي بالمديرية وذلك حرصاً على مواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد.

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سيناء تعليم منظومة التحول الرقمي

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