مناقشة آلية تحويل جميع أقسام تعليم سيناء إلي المنظومة الرقمية المطورة

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محافظة شمال سيناء ، اليوم اجتماعا مع لجنة التحول الرقمي بالمديرية ، وذلك لمناقشة آلية تحويل جميع أقسام المديرية إلي المنظومة الرقمية المطورة ، تنفيذاً لتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

، حيث اجتمع وكيل الوزارة مع أعضاء اللجنة المكونة من:-

هشام فرغل اخصائي تطوير ومسئول حجرة اختبارات الرخصة الدولية.،و أحمد بدر مدير إدارة مركز المعلومات، و محمد العيسوي مدير إدارة التطوير التكنولوجي، و رضوان أحمد مدير إدارة الإحصاء.

التقييم الالكتروني:

حيث تم مناقشة كيفية عمل المهام الإدارية الرقمية والتقييم الالكتروني للموظف ، ومتابعة النقل والندب والترقيات للمعلمين والمعلمات



وقد أعطى وكيل الوزارة التعليمات لأعضاء اللجنة بسرعة تنفيذ التحول الرقمي بالمديرية وذلك حرصاً على مواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد.