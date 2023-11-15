وكيل صحة القليوبية يتفقد المركز الإقليمي لنقل الدم بأسنيت

قام الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بجولة داخل بالإدارة الصحية بكفر شكر حيث تفقد المركز الإقليمي لنقل الدم بأسنيت.

وأثناء الزيارة اطلع وكيل الوزارة علي قدرات المكان ، وعلي الأقسام المختلفة ببنك الدم ، مشيدا بجميع العاملين ببنك الدم وبمستوي الأداء المتميز وتقدم بالشكر لمديرة المركز وفريقها المعاون.

وكان وكيل وزارة الصحة بالقليوبية قد اجرى جولة مرورية علي مستشفي بهتيم المركزي وذلك بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالمتابعة المستمرة لسير العمل داخل مستشفيات المحافظة.

واستهل وكيل الوزارة الزيارة بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ ، واطمأن علي تواجد أدوية ومستلزمات الطوارئ ، مؤكدا علي ضرورة زيادة عدد الفريق الطبي النوباتجي بالطوارئ.

كما تأكد من الانضباط الإداري بالمستشفي وتواجد الفريق الطبي النوباتجي كلٌ في مكان عمله ، وتفقد وكيل الوزارة قسم العناية المركزة والحضانات ، وأثني علي إعادة ترتيب الحضانات ، الأمر الذي نال رضاء العاملين بوحدة الحضانات.