لتغيير الوضع الديموجرافي|كاتب صحفي: إسرائيل تقوم بعملية ممنهجة بدعم أمريكي غربي

أكد محمد أمين، الكاتب الصحفي، أن ما يحدث من تطورات في قطاع غزة يؤكد أن هناك عملية ممنهجة تقوم بها إسرائيل بدعم أمريكي وغربي يستهدف في الأساس تغيير كامل للوضع الديموجرافي الموجود داخل الأراضي الفلسطينية، مضيفًا أن مصر أكدت أنه إذا لم يتم وضع حل حقيقي للقضية الفلسطينية سيؤثر ذلك بالسلب على العالم كله.





وأضاف “أمين”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبدالمعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن القضية الأساسية والجوهرية المسيطرة على الساحة الدولية حاليًا هي تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وذكر أن تطورات الأوضاع في قطاع غزة تبعث حالة من القلق، فالدول الكبرى ترى أن المشهد في المنطقة ينحرف عن المسار الذي يستهدف استقرار العالم.

وأوضح أن الجميع يدرك تمامًا أن مصر هي الدولة التي لها القدرة على التحرك بخطوات إيجابية في هذا الملف، متابعًا أن الدولة المصرية تحرص على أن تكون الهدنة الإنسانية هي بداية وقف إطلاق بشكل، حيث تتطابق الرؤى الروسية مع المصرية في هذا الأمر.

