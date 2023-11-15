دراسة: مكون يستخدم يوميًا يُضعِف خصوبة رجال العالم بشكل كبير.. تعرف عليه

أشارت دراسة جديدة نشرت يوم الأربعاء في مجلة Environmental Health Perspectives إلى وجود مكون يتم استخدامه بشكل يومي يتسبب في إضعاف رجال العالم بشكل كبير. وذلك وفقًا لتحليل جديد للدراسات التي تمت على مدار الخمسين عام الماضية.

تقول الدراسة أن المبيدات الحشرية الشائع استخدامها في الغذاء تقلل الخصوبة لدى الرجال في جميع أنحاء العالم. وفقًا لشبكة CNN الإخبارية.

المبيدات الحشرية في الطعام

تساهم المبيدات الحشرية المستخدمة في منازلنا وحدائقنا وأطعمتنا التي نتناولها في انخفاض كبير في عدد الحيوانات المنوية بين الرجال في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتحليل جديد للدراسات على مدار الخمسين عامًا الماضية.

وقالت ميليسا بيري، كبيرة الباحثين في الدراسة، عميد كلية الصحة العامة بجامعة جورج ماسون في فيرفاكس بولاية فيرجينيا: "على مدار 50 عاما، انخفض تركيز الحيوانات المنوية بنحو 50% في جميع أنحاء العالم". مضيفة أن الدراسة الجديدة توضح وجود علاقة قوية بين اثنين من المبيدات الحشرية الشائعة - الفوسفات العضوي وكربامات الميثيل N - وانخفاض تركيز الحيوانات المنوية."

ويعد الفوسفات العضوي من أكثر المركبات استخدامًا في العالم، وهي المكونات الرئيسية لغاز الأعصاب ومبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية، كما يُستخدم أيضًا في صناعة المواد البلاستيكية والمذيبات. فضلًا عن أنه يستخدم على نطاق واسع في زراعة المحاصيل التي نتناولها.

أما عن كربامات الميثيل فهو يتشابه من الناحية الهيكلية والتشغيلية مع الفوسفات العضوي، حيث تقتل الحشرات عن طريق إتلاف أدمغتها وأجهزتها العصبية.

ويتم استخدامه لصنع المبيدات الحشرية التي يتم تطبيقها على "مجموعة متنوعة من المحاصيل الحقلية والفاكهة والخضروات للسيطرة على الخنافس والحفار والديدان الخيطية والسوس والآفات المماثلة"، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وفحصت الدراسات في جميع أنحاء العالم المادتين الكيميائيتين ووجدت 20 منها تستوفي معايير الدراسة الخاصة بالشمول. ونظرت تلك الدراسة إلى 42 مستوى مختلفًا من التأثير بين 1774 رجلاً في 21 مجموعة دراسة مختلفة.

تؤثر على الهرمونات

وتوصلت المراجعة إلى أن أعداد الحيوانات المنوية قد تنخفض على مستوى العالم، مما يزيد الجدل حول خصوبة الرجال.

ووجدت الدراسة أن الرجال الذين كانوا أكثر تعرضا للمبيدات الحشرية، مثل أولئك الذين يعملون في الزراعة، كان تركيز الحيوانات المنوية لديهم أقل بكثير من الرجال الذين لديهم أقل تعرض للفوسفات العضوي وكربامات N-ميثيل.

ووفقا للدراسة، فقد ألقت الدراسات التي أجريت على الحيوانات المنوية على مدار الخمسين عام الماضية الضوء على كيفية تأثير هذه المبيدات الحشرية على الحيوانات المنوية. وقالت الدراسة إنه يبدو أنها تتداخل بشكل مباشر مع الهرمونات الجنسية، وتدمر الخلايا في الخصيتين، وتغير الناقلات العصبية في الدماغ التي تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.