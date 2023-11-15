عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة: مكون يستخدم يوميًا يُضعِف خصوبة رجال العالم بشكل كبير.. تعرف عليه

مكون يستخدم يوميًا
مكون يستخدم يوميًا يُضعِف رجال العالم بشكل كبير.. ما هو

أشارت دراسة جديدة نشرت يوم الأربعاء في مجلة Environmental Health Perspectives إلى وجود مكون يتم استخدامه بشكل يومي يتسبب في إضعاف رجال العالم بشكل كبير. وذلك وفقًا لتحليل جديد للدراسات التي تمت على مدار الخمسين عام الماضية.

تقول الدراسة أن المبيدات الحشرية الشائع استخدامها في الغذاء تقلل الخصوبة لدى الرجال في جميع أنحاء العالم. وفقًا لشبكة CNN الإخبارية. 

المبيدات الحشرية في الطعام

تساهم المبيدات الحشرية المستخدمة في منازلنا وحدائقنا وأطعمتنا التي نتناولها في انخفاض كبير في عدد الحيوانات المنوية بين الرجال في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتحليل جديد للدراسات على مدار الخمسين عامًا الماضية.

وقالت ميليسا بيري، كبيرة الباحثين في الدراسة، عميد كلية الصحة العامة بجامعة جورج ماسون في فيرفاكس بولاية فيرجينيا: "على مدار 50 عاما، انخفض تركيز الحيوانات المنوية بنحو 50% في جميع أنحاء العالم". مضيفة أن الدراسة الجديدة توضح وجود علاقة قوية بين اثنين من المبيدات الحشرية الشائعة - الفوسفات العضوي وكربامات الميثيل N - وانخفاض تركيز الحيوانات المنوية."

ويعد الفوسفات العضوي من أكثر المركبات استخدامًا في العالم، وهي المكونات الرئيسية لغاز الأعصاب ومبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية، كما يُستخدم أيضًا في صناعة المواد البلاستيكية والمذيبات. فضلًا عن أنه يستخدم على نطاق واسع في زراعة المحاصيل التي نتناولها.

أما عن كربامات الميثيل فهو يتشابه من الناحية الهيكلية والتشغيلية مع الفوسفات العضوي، حيث تقتل الحشرات عن طريق إتلاف أدمغتها وأجهزتها العصبية. 

ويتم استخدامه لصنع المبيدات الحشرية التي يتم تطبيقها على "مجموعة متنوعة من المحاصيل الحقلية والفاكهة والخضروات للسيطرة على الخنافس والحفار والديدان الخيطية والسوس والآفات المماثلة"، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وفحصت الدراسات في جميع أنحاء العالم المادتين الكيميائيتين ووجدت 20 منها تستوفي معايير الدراسة الخاصة بالشمول. ونظرت تلك الدراسة إلى 42 مستوى مختلفًا من التأثير بين 1774 رجلاً في 21 مجموعة دراسة مختلفة.

تؤثر على الهرمونات

وتوصلت المراجعة إلى أن أعداد الحيوانات المنوية قد تنخفض على مستوى العالم، مما يزيد الجدل حول خصوبة الرجال.

ووجدت الدراسة أن الرجال الذين كانوا أكثر تعرضا للمبيدات الحشرية، مثل أولئك الذين يعملون في الزراعة، كان تركيز الحيوانات المنوية لديهم أقل بكثير من الرجال الذين لديهم أقل تعرض للفوسفات العضوي وكربامات N-ميثيل.

ووفقا للدراسة، فقد ألقت الدراسات التي أجريت على الحيوانات المنوية على مدار الخمسين عام الماضية الضوء على كيفية تأثير هذه المبيدات الحشرية على الحيوانات المنوية. وقالت الدراسة إنه يبدو أنها تتداخل بشكل مباشر مع الهرمونات الجنسية، وتدمر الخلايا في الخصيتين، وتغير الناقلات العصبية في الدماغ التي تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.

المبيدات الحشرية الخصوبة لدى الرجال عدد الحيوانات المنوية الحيوانات المنوية الفوسفات العضوي كربامات الميثيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

اللقطات الأولى لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء.. شاهد

الظهير الأيسر لـ بيراميدز يرغب في الانضمام للأهلي

مدرب سلة الأهلي يكشف حقيقة الاعتداء على أوجستي في مباراة الزمالك.. فيديو

موضوعات متعلقة

معماري إندونيسي يحول قطعة أرض مهملة لأنحف فندق في العالم.. شاهد

بمظهر فريد وأسلوب تربية رائع.. شاهد الغراب الفائز بلقب «طائر القرن»

بأسماء الأطفال الشهداء| مغني راب أمريكي يتضامن مع غزة أثناء حفله.. فيديو

جندي إسرائيلي يرفع سلاحه "ضاحكا" على شاب فلسطيني.. شاهد ردة الفعل

إسرائيل تطالب ناشرا إلكترونيا بدعمها بـ5 منشورات مقابل هذا المبلغ.. شاهد

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

لمحبي السيارات الكهربائية| سببان يجعلان الأمريكيين لا يفضلونها.. تعرف عليهما

ترشيحاتنا

سقوط تاجر مخدرات بحوزته 47 كيلو حشيش في القاهرة

سر اعتذار مجلس الأهلي عن زيارة نادي الزمالك غدا| سبب إنساني أم تراجع؟

إغلاق ميناء الصيد البحري ببرج البرلس لسوء الأحوال الجوية

مدرب إنبي: رحيل أوسوريو مفيد للزمالك وهذه نصيحتي لكولر في قيادة الأهلي

القبض على المتهم بإطلاق الرصاص على 3 طلاب في المقطم

دراسة: مكون يستخدم يوميًا يُضعِف خصوبة رجال العالم بشكل كبير.. تعرف عليه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراضه تظهر في مراحل مبكرة.. علامات الإصابة بسرطان الرحم| تعرف عليها

معماري إندونيسي يحول قطعة أرض مهملة لأنحف فندق في العالم.. شاهد

بإطلالة عصرية.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها  

طرق فعالة تحميك من الإصابة بمرض السكري النوع الثاني.. اتبعها

فيديو

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ