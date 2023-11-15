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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن توقف العمليات العسكرية في شمال غزة لمدة 4 ساعات

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي إدرعي، أن الجيش الإسرائيلي أعلن توقف العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة لمدة 4 ساعات.

وقال أدرعي عبر حسابة على منصة إكس: "اليوم، سنعلق الأعمال العسكرية في منطقتي السلام والنور في الجزء الشمالي من غزة بين الساعة 10:00 صباحًا و2:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي".

وأضاف أن الممر الإنساني لإجلاء المدنيين من شمال غزة سيعمل حتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت جرينيتش، ويمتد الطريق على طول طريق صلاح الدين إلى الجنوب من الجيب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن حركة حماس فقدت السيطرة على شمال غزة وقدم رقم هاتف، وحث سكان القطاع على الإبلاغ في حال حاول أعضاء حماس منع إخلائهم.

ومنذ قليل، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعثر حتى الآن على أي مؤشر على وجود الرهائن داخل مستشفى الشفاء.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية، أن عمليات البحث داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة مستمرة.

الإذاعة الإسـرائيلية : لا مؤشرات عن وجود رهائن داخل مستشفى الشفاء بغزة

الخارجية الأردنية: اقتحام مستشفى الشفاء إمعان في انتهاك القانون الدولي

الجيش الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي أفيحاي إدرعي قطاع غزة غزة منطقتي السلام والنور حماس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

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