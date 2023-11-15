قناصة الاحتلال وطائراته المسيرة تستهدف كل هدف متحرك بين مباني مجمع الشفاء بغزة

قال رئيس قسم الحروق في مجمع الشفاء الطبي في غزة أحمد المخللاتي، اليوم الأربعاء، إن عدد كبير من النازحين متواجد في مباني الجراحة التخصصي والعظام والكلى والحروق.

وأضاف رئيس قسم الحروق في مجمع الشفاء في تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام المستشفى منذ الساعة الواحدة فجرا، لافتا إلى أن قناصة الاحتلال وطائراته المسيرة تستهدف كل من يتحرك بين مباني المجمع.

ولفت المخللاتي إلى أن الدبابات الإسرائيلية موجودة الآن في ساحة المستشفى الرئيسية، مضيفا أن الاحتلال اقتحم الطابق السفلي لمبنى الجراحة التخصصي.

وأشار إلى أنه منذ 6 أيام ونحن محاصرون في المجمع الطبي ويتم إطلاق النار على كل من يتحرك بداخلة.

وأوضح المخللاتي أن الصليب الأحمر لم يتعاون معنا ولم يقم بإخلاء الجرحى من مستشفى الشفاء، ونعده متواطئا مع قوات الاحتلال لأنه لم يساعد في إخلاء الجرحى.

وشدد رئيس قسم الحروق في مجمع الشفاء، على أن الأطفال الخدج مهددون بالموت واحدا تلو الآخر في المستشفى، مؤكدا أنه تم استشهد 6 من الأطفال الخدج ونحو 35 من مرضى العناية المركزة في المستشفى.

ومنذ قليل، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في بيان له، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 198 من الكوادر الطبية واستهدف 55 سيارة إسعاف وأخرج 25 مستشفى من الخدمة خلال حربه على غزة.

وأشار مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر في مستشفيات غزة أسفرت عن 700 شهيد وجريح.

كما حمل مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي والولايات المتحدة المسؤولية عن سلامة آلاف النازحين والجرحى والطواقم الطبية في قطاع غزة.