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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية تتواجد داخل باحة مجمع الشفاء في غزة

مجمع الشفاء في غزة
مجمع الشفاء في غزة

أفادت شبكة CNN، نقلا عن مصادر صحفية، إن الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية تتواجد داخل باحة مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وقالت CNN، إن الجيش الإسرائيلي يناشد الشبان عبر مكبرات الصوت أن يرفعوا أيديهم ويخرجوا ويسلموا أنفسهم.

وأضافت الشبكة أن جنود الاحتلال الإسرائيلي تواجدوا في المباني والأقسام ويقومون بعمليات تفتيش واستجواب مع الشبان وسط إطلاق نار كثيف وعنيف داخل المستشفى.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، إنه نفذ عملية دقيقة وموجهة في مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة". 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنر، لشبكة CNN، اليوم الأربعاء، إن العملية في المستشفى كانت "دقيقة" و"مستمرة".

وأضاف  ليرنر: "عمليتنا التي انطلقت في الساعات الأولى من هذا الصباح في منطقة مستشفى الشفاء كانت دقيقة، وتقع في موقع محدد داخل حرم المستشفى، داخل مجمع المستشفى، وبالفعل فقد استندت إلى الضرورة العملياتية والاستخباراتية، والعملية مستمرة، ولن أخوض في تفاصيل حول مكان أو كيفية استمرار الأنشطة ولكن يمكنني أن أؤكد أنها مستمرة".

وردا على سؤال عما إذا كانت القوات الإسرائيلية قد أبلغت المسؤولين في غزة قبل الاقتحام، قال ليرنر: "نحن نعمل على أساس القانون الإنساني الدولي وقوانين الصراع المسلح، وعند اقترابنا من المستشفى أبلغنا المسؤولين بالابتعاد عن النوافذ للتأكد من أن المرضى والمدنيين داخل المجمع يبتعدون عن النوافذ ويحتمون لأننا نعتزم القيام بعمليتنا العسكرية للتفريق والتمييز بين المدنيين والإرهابيين".

وقال ليرنر: "إننا نحاول ونحاول إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص من المستشفى والمستشفى حتى نتمكن من مواجهة حماس ومواصلة أهدافنا في هذه الحرب".

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