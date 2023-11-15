الإذاعة الإسـرائيلية : لا مؤشرات عن وجود رهائن داخل مستشفى الشفاء بغزة

أفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعثر حتى الآن على أي مؤشر على وجود الرهائن داخل مستشفى الشفاء.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية، أن عمليات البحث داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة مستمرة.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، إنه "ينفذ عملية دقيقة وموجهة" في مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنر، لشبكة CNN، إن العملية في المستشفى "استندت إلى الضرورة التشغيلية والاستخبارات".

وأفادت شبكة CNN، نقلا عن مصادر صحفية، إن الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية تتواجد داخل باحة مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وقالت CNN، إن الجيش الإسرائيلي يناشد الشبان عبر مكبرات الصوت أن يرفعوا أيديهم ويخرجوا ويسلموا أنفسهم.

وأضافت الشبكة أن جنود الاحتلال الإسرائيلي تواجدوا في المباني والأقسام ويقومون بعمليات تفتيش واستجواب مع الشبان وسط إطلاق نار كثيف وعنيف داخل المستشفى.