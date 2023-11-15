بتمارين شاقة.. عصام الحضري يستعرض عضلاته داخل الجيم

نشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر الحضري وهو يستعرض لياقته البدنية بممارسة التمارين الرياضية الشاقة من داخل الجيم.

واستعاد عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر السابق، الذكريات بعدة صور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلق الحضري على الصور قائلاً: (فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا).

وتابع: “كم من قرار ظننا أنه شر لنا وكان الله يحمل لنا فيه خيرا كثيرا، فالحمد لله دائمًا وأبدًا ، أنت من يصنع التاريخ، ثق في قدراتك.. فقط.. قل حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكان عصام الحضري، وجه رسالة غامضة ومثيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر الحضري صورة لكرة القدم، وعلق عليها كاتبًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.