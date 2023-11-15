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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن بسيناء: مصر شهدت بعهد السيسي استقرارا لم تشهده من قبل

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد يسري جاسر أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة شمال سيناء، أن الوطن أصبح له درع وسيف،  وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يواصل الليل بالنهار من أجل العمل على كافة المستويات الداخلية والخارجية .

 

عصر استقرار :

وأشار  جاسر إلى أن البلاد شهدت فى عهد الرئيس السيسي استقرارا كبيرا لم تشهده من قبل، علاوة على ما تم إنجازه في عهد الرئيس،  خاصة في سيناء التي تشهد إقامة مزيد من المشروعات التنموية والتي تمثل بنية أساسية للاستثمار في مختلف القطاعات. 

وأوضح أن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى خير دليل على انحياز الشعب له، خاصة فى ملفات الطرق والكباري والإسكان والزراعة ومياه الشرب ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تمكن من إنقاذ البلاد وعبر بمصرنا الحبيبة فى فترة كانت الأصعب والأشد فى تاريخ الوطن.
 

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سيناء حزب الوطن درعا السيسي

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