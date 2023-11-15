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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: إزالة 41 حالة تعدٍ على أراضي الدولة

ازالات تعدي
ازالات تعدي

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إنه تم إزالة 41 حالة تعدٍ على أملاك الدولة شملت المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، واسترداد 1890 فدانًا زراعيًا و2562 متر مبانٍ، من خلال الحملة التي تستمر طوال شهر نوفمبر الحالي؛ حفاظًا على هيبة وحق الدولة والأجيال القادمة.

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وأكد المحافظ، في تصريحات اليوم، أن الجهود مستمرة لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة وأنه توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات) والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها ،مشيرا إلى أنه يتوجب على المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات وتقنين أوضاعهم.

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