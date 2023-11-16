في عيد ميلادها.. 10 صور آثارت ضجة لـ مها أحمد | شاهد

يصادف اليوم ال 16 من نوفمبر عيد ميلاد الفنانة مها أحمد، والتي أتمت عامها ال 49.

وتحرص الفنانة مها أحمد، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وتفضل مها أحمد، ارتداء الملابس الكاجوال التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مها أحمد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما تختار مها أحمد، الوان الشعر الذهبية التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمالها وأناقتها.

وإليكم صور مها أحمد

https://www.instagram.com/reel/CmnSd0Vh_dE/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

https://www.instagram.com/p/Cl-U4kNoova/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==