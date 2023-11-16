ملابس رياضية .. مي حلمي تستعرض رشاقتها | شاهد

شاركت الإعلامية مي حلمي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وظهرت مي حلمي، مرتديه بنطال رياضي باللون البيج مع تي شيرت رياضي باللون الأصفر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي حلمي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت مي حلمي، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الذهبي الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور مي حلمي