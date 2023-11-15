عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الآثار يشيد بالصناعات المصرية عالية الجودة في معرض تجهيزات الفنادق

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

شارك أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، مساء اليوم، الأربعاء، في ختام فعاليات المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في دورته الثالثة والأربعين HACE HOTEL EXPO 2023، المُتخصص في تجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية ومنتجات ومستلزمات الشركات الكبيرة والناشئة في قطاعات الضيافة.

وقامت بتنظيم هذا المعرض المجموعة المصرية للتسويق تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة التجارة والصناعة، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، خلال الفترة من 13 حتى 15 نوفمبر الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وشارك في الحضور غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وعادل المصري رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ويسري حجازي مدير عام ومنسق المعرض.

واستهل الوزير مشاركته بالقيام بجولة داخل المعرض، تفقد خلالها أجنحة المعرض المختلفة، والتقى بالمشاركين فيه، واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير صناعة السياحة في مصر، ورأيهم في المعرض هذا العام وحجم مشاركتهم فيه، حيث أشار عدد من المشاركين إلى أن المعرض قد شهد تطوراً وتحسناً كبيراً هذا العام.

ومن جانبه، أبدى أحمد عيسى سعادته لتواجده اليوم في المعرض وفخره بما شاهده خلال الجولة من صناعات مصرية متميزة وعالية الجودة، متمنياً لجميع المشاركين في المعرض التوفيق والنجاح.

وأكد على حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لكافة المنشآت الموجودة بالصناعة والعاملين بها وخاصة في ظل دور الوزارة كرقيب ومُنَظِم ومُحفز للعمل بهذه الصناعة.

كما أشار الوزير إلى حرص الوزارة أيضاً على تحسين التجربة السياحية في مصر والذي يأتي ضوء الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة ولا سيما من خلال رفع جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين في المنشآت السياحية والفندقية المختلفة.

وأضاف أن الوزارة تحرص على التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق النمو المستهدف والعمل على تطبيق أعلى معايير للاستدامة والسلامة الصحية بالصناعة.

وأشار إلى دور المؤسسات التعليمية الفنية السياحية في تحسين وتقديم مستوى متميز من جودة الخدمات وتوفير الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، لافتاً إلى أهمية الصناعة في توفير فرص العمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما أكد على أهمية تضافر كافة الجهود بالصناعة وبذل قصارى الجهد من الجميع بما يساهم في تحقيق خطة الوصول للمستهدف من صناعة السياحة في مصر  وهو جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

ولفت إلى أن القطاع الفندقي في مصر لديه فرص نمو كبيرة بما يساهم في الوصول بأعداد الغرف الفندقية إلى 400 ألف غرفة فندقية في نهاية عام 2028 مما سيعمل على تقديم فرص عمل جديدة.

وفي ختام الجولة، قام السيد الوزير بالتوجه للجناح الخاص بجمعية الطهاة المصريين بالمعرض، حيث قام بتسليم الجوائز للفائزين في مسابقة الطهي Young Chef.

كما حرصت الشركة المنظمة للمعرض وجمعية الطهاة المصريين على إهداء السيد الوزير هدية تذكارية تقديراً للجهود التي يقوم بها وحرصه على الدعم المستمر للقطاع الخاص والذي برز من خلال تلبيته لدعوة الحضور اليوم.

جدير بالذكر أن هذا المعرض يعد من أكبر وأبرز المعارض التجارية الدولية في مصر، وهو متخصص في تجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، ومستلزمات المخابز، والحلوانى، والآيس كريم، ومعدات التنظيف ومعدات السوبر ماركت وجميع المنتجات الضرورية للشركات الكبيرة والناشئة في قطاعات الضيافة ، بالإضافة إلى أربعون عامًا من الخبرة المتميزة في هذا المجال.

كما أن هذا المعرض يقام سنوياً وهو عبارة عن شبكة رسمية لتبادل الأعمال والمعلومات، والتعليم، والأدوات التكنولوجية العالمية عالية المستوى، ولوازم ومستلزمات الفنادق والمطاعم والضيافة في مصر.
 

IMG-20231115-WA0064
IMG-20231115-WA0064
IMG-20231115-WA0066
IMG-20231115-WA0066
IMG-20231115-WA0065
IMG-20231115-WA0065
IMG-20231115-WA0057
IMG-20231115-WA0057
IMG-20231115-WA0063
IMG-20231115-WA0063
IMG-20231115-WA0062
IMG-20231115-WA0062
IMG-20231115-WA0052
IMG-20231115-WA0052
IMG-20231115-WA0049
IMG-20231115-WA0049
IMG-20231115-WA0051
IMG-20231115-WA0051
وزير السياحة والاثار HACE أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السياحة في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

الحد الأدنى من 50 جنيها.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

قطعلي التيشرت وكشف جسمي في الشارع .. جريمة أخلاقية فاضحة بـ أكتوبر

"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

ترشيحاتنا

الرئيس الأمريكي يلتقي بنظيره الصيني على هامش قمة سان فرانسيسكو

بعد دعمه غزة.. أنور الغازي يقاضي نادي ماينز بسبب فسخ تعاقده

بقيمة 85 جنيها.. استرجع كارت شحن عداد الكهرباء المفقود في نصف ساعة

قطر تطالب بتحقيق عاجل في استهداف الاحتلال المستشفيات في غزة

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

50 جنيه .. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب سعر السكر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرق شاسع.. شاهد عارضة أزياء تشعل السوشيال ميديا بعد ارتدائها فستان أنغام

"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

رينيه غينون.. كيف اعتنق الفيلسوف الفرنسي الإسلام ودفن في القاهرة؟

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ