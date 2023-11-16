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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قادروق باختلاف

إيناس وفؤاد أبطال من ذوى الهمم يحصلان على فضية ببطولة العالم لرفع الأثقال|شاهد

ايناس الجبالى
ايناس الجبالى

تحدوا الإعاقة والتنمية وقررا  أن يكونا مثالا حيا لقادرون باختلاف، وحصلا مؤخرا على  الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال 

بطلان من ذوى الهمم

البطلان أبناء مركز كفر سعد بمحافظة دمياط،  ايناس الجبالى وفؤاد السيد، حصلو مؤخرا على الميداليه الفضيه لكأس العالم في رفع الاثقال ويستعدان الأم لخوض بطوله العالم.

إيناس الجبالى الشهيرة بنوسه

ايناس الجبالي  الشهيرة “  بنوسه” كما يناديها زملائها هى من مركز كفر سعد بمحافظة دمياط من ذوى الهمم "قصار القامة"   حصلت مؤخرا على الفضية في كأس العالم لرفع الأثقال ومن قبل فازت ببطوله أفريقيا.

وتخضع الآن إلى تدريبات مكثفة مع المدرب الخاص بها كابتن محمد تومه استعدادا لبطولة العالم  المقبل.

أكدت ايناس الجبالى أنها سعيدة بحصولها على الفضية وأن أكثر لحظة لن تنساها  عندما قابلت الرئيس  عبدالفتاح السيسي  وتم تعيينها مديرا إداريا لنادي كفر سعد الرياضي  وتستعد الآن للمشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال وتتمنى الفوز بلقب بطلة العالم في رفع الأثقال

تحقيق الهدف رغم الصعوبة

ويقول فؤاد السيد، أنه واجه التنمر وتعدى كل من حاول احباطه إلى أن وصل للبطولة ويتفاخر الجميع به بل يعتبرونه قدوة.

وطالب من الشباب الاستمرار في السعى  وتحقيق حلمه مهما كان الوصول صعب .

https://fb.watch/ofGc8HAqfU/?mibextid=2Rb1fB

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