عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس غريبة.. نوال الزغبي تثير ضجة بظهورها

صدى البلد

شاركت المطربة نوال الزغبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

txt

اتجوزت ولا إيه؟.. إطلالات تكشف عشق منة فضالي لفساتين الزفاف

txt

فستان زفاف .. منة فضالي تثير ضجة بظهور لافت | شاهد

وتألقت نوال الزغبي، مرتدية بنطال كلاسيك باللون الأسود، ونسقت معها جاكيت بدلة باللون الاسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نوال الزغبي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت نوال الزغبي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نوال الزغبي 

نوال نوال الزغبي صور نوال الزغبي اطلالات نوال الزغبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

موضوعات متعلقة

جوهرة بإطلالة شتوية مثيرة للجدل| شاهد

إطلالة شتوية.. أسما شريف منير تتألق بصور جديدة| شاهد

بملابس الهلال الأحمر.. ملك قورة داعمة للقضية الفلسطينية

إطلالة بسيطة.. دنيا تتألق رفقة عائلتها| شاهد

ملابس مختلفة.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها| شاهد

إطلالة شتوية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

في عيد ميلادها.. 10 صور آثارت ضجة ل هايدي موسى| شاهد

فستان لافت.. سارة نخلة تثير الجدل بظهورها | شاهد

ترشيحاتنا

شبانة يوجه رسالة لـ عمرو وردة: لا تلوم غير نفسك

تويوتا تخطط لدخول مجال شحن السيارات الكهربائية المنزلية وإدارة الطاقة

هل يجوز التوريث على قيد الحياة ؟ .. الإفتاء : بشرط واحد.. فيديو

حسن مصطفى يتوقع تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي.. ويشيد بـ محمد النني

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 16-11-2023

ملابس غريبة.. نوال الزغبي تثير ضجة بظهورها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة.. نوال الزغبي تثير ضجة بظهورها

بعد شائعة طلاقهما .. صور تجمع بين محمد فراج وبسنت شوقى

ملابس رياضية .. مي حلمي تستعرض رشاقتها | شاهد

نصوص اللعنة وتحويل الجماد إلى كائن حي مفترس عند الفراعنة.. تفاصيل

فيديو

مقطع فيديو لسائحة في كولومبيا تفقد حياتها لسبب غير متوقع.. شاهد

قلوبنا معكم .. كلمات حزينة من كاظم الساهر على أحداث غزة

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ