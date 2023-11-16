ملابس غريبة.. نوال الزغبي تثير ضجة بظهورها

شاركت المطربة نوال الزغبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت نوال الزغبي، مرتدية بنطال كلاسيك باللون الأسود، ونسقت معها جاكيت بدلة باللون الاسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نوال الزغبي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت نوال الزغبي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور نوال الزغبي