سمير غطاس : يوجد مساران بشأن أزمة الرهائن بين حماس وجيش الاحتلال

قال الدكتور سمير غطاس، خبير استراتيجي، إن عدد الرهائن المحتجزة لدى المقاومة الفلسطينية تصل لأكثر لـ 235، والرهائن من بينهم 8 جنسيات، وعبارة عن مواطنين، وعسكريين تم احتجازهم من جيش الاحتلال نجحت المقاومة على أسرهم، موضحا أن تايلاند لديها 22 عامل، و8 روسيين، وفرنسا أيضا لها أفراد، ويوجد مسارين بشأن هذا الملف.

سمير غطاس يتحدث عن أزمة الرهائن

وأضاف "غطاس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن يوجد مسار دبلوماسي بشأن تبادل الأسرى وهي قطر، حيث إنها هي الممولة لحركة حماس، وتؤوى في بلادها 7 من كبار قادة حماس، منهم إسماعيل هنية، وخالد مشعل، وموسى أبو مرزق، موضحا أن قطر وعدت بإخراج 50 من الرهائن وفشلت، وقام السفير القطري في أمريكا بنشر مقال في "وول ستريت جورنال" تحدث من خلاله أنه تم استضافة حماس بتوصية من أمريكا لفتح خط لفك الأسرى، في فضيحة واضحة.

وتابع سمير غطاس، أنه يتم النظر لمصر أن لها علاقات قوية مع كافة أطراف الأزمة أيضا، ولذلك يأتي مسؤولين إسرائيليين من فترة لأخرى من أجل الحديث حول الأزمة، موضحا أن هناك شيء يتم التحضير له، ولذلك تم عمل هدنة لمدة 4 ساعات.

واستكمل، أنه مازال المفاوضات جارية حتى الآن بشأن الرهائن والأسرى، ووقف إطلاق النار الإنساني الهدف منه، العمل على حل أزمة الرهائن، لافتا إلى أن حماس طلبت 5 أيام هدنة ووقف إطلاق النار من أجل إفراج عن الرهائن، وإسرائيل أفرجت عن 15 طالبة من الضفة الغربية.

وأشار إلى أن إسرائيل لديها مسار آخر وهو الحل العسكري والعمل بالقوة من أجل الضغط على حماس، ولكن المسار الدبلوماسي هو الأقرب للتنفيذ.