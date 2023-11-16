ماثيو فالبوينا نجم الكرة الفرنسية: مشكلتي مع بنزيما لم تعطل مسيرتي الكروية

أكد ماثيو فالبوينا نجم الكرة الفرنسية انه راض تماما عن مسيرته في الملاعب.. قائلا في مداخلة خاصة عبر زووم مع كريم رمزي في برنامج "رقم ١٠" المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري: " لقد لعبت لفترة طويلة من لاعب هاو الى محترف مع اكبر الاندية وكنت اعتقد انه كان من الممكن ان تكون مسيرتي افضل".

واضاف فالبوينا نجم مارسيليا وليون الفرنسي السابق واللاعب الحالي بنادي أبولون ليماسول القبرصي : "مشكلتي الشهيرة مع كريم بنزيما لم تعطل مسيرتي الكروية ، اعلم ان هناك مشاكل حدثت في اختيارات منتخب فرنسا وانا كنت لاعبا اساسيا مع المنتخب من قبل ذلك ومتعتي هي كرة القدم وشرف لي ان امثل منتخب فرنسا وكنت اتمنى ان العب مع منتخب فرنسا الذي توج بمونديال ٢٠١٨".

كما اوضح نجم الديوك المعتزل دوليا والبالغ من العمر ٣٩ عاما: "المنتخب الفرنسي دائما يظهر بشكل رائع في كاس العالم حتى لو لم يتوج باللقب ، ولدينا لاعبين رائعين ومواهب عديدة وامكانياتهم عالية وشباب مثل كامافينجا وتشواميني ولديهم القدرات التي جعلتهم يستحقون للعب مع منتخب فرنسا".. مشددا في الوقت نفسه: "نحن من افضل المنتخبات في العالم بفضل لاعبينا صغار السن والمستقبل لنا وسنستمر في التقدم والاستمرارية في الاداء المذهل والمنافسة على كل الألقاب لسنوات مقبلة".

وعلق ماثيو على التقارير الاسبانية التي تحدثت مؤخرا عن مستقبل كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان، يقوله : "جميع الاندية ترغب في التعاقد مع مبابي واعتقد ان ابرز فريق قد ينتقل إليه هو نادى ريال مدريد".. موضحا : "مبابي يحقق الكثير مع سان جيرمان لكنه لم يحقق لقب دوري ابطال اوروبا ويرغب في تحقيق ذلك ، ولكن اتمنى ان يستمر مبابي مع سان جيرمان وعليه ان يحقق لقب دوري ابطال اوروبا قبل رحيله عن الفريق ".

من ناحية اخرى ، قال فالبوينا نجم فناربخشة التركي السابق: "محمد صلاح لاعب رائع مع ليفربول وما يميزه انه مستمر في مستواه وتطوره منذ ظهوره في اوروبا ودائما يحب ان يصبح افضل".. منهيا حديثه ، بالقول "لدي علاقة صداقة مع احمد حسن كوكا وهو شخص رائع للغاية ولاعب هداف وكانت فترة رائعة وكنت سعيدا جدا عندما لعبت معه في اولمبياكوس اليوناني ويلعب بشكلٍ جماعي واقدره بشدة ، ولم ألعب مع احمد حسام ميدو في اولمبيك مارسيليا".