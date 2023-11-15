عدم الانسياق وراءهم.. مستشار الرئيس الفلسطيني: من المهم فضح الأكاذيب الإسرائيلية

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن حكومة نتنياهو تنصب الفخوخ، من خلال الإدعاءات الكاذبة، متابعا: إسرائيل تريد أن تشغلنا عن جوهر وإساس العدوان.

وأضاف “محمود الهباش” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، :" لا يجب أن ننشغل بأقاويل الاحتلال الصهيوني حول وجود أنفاق، وننسى ما يحدث داخل القطاع، فنحن نعيش كارثة إنسانية بكل المقاييس.

واسترسل: يجب أن نهتم ونطالب بوقف العدوان على قطاع غزة وإفشال مخطط التهجير القسري، متابعا: من المهم إفضاح الأكاذيب الإسرائيلية، وعدم الإنسياق وراءهم.

وشدد على أن الأولويات الآن تتركز على وقف العدوان الإسرائيلي وتأمين احتياجات أهالي غزة، متابعا: كل لحظة تمر علينا نفقد فيها شهداء.