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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عدم الانسياق وراءهم.. مستشار الرئيس الفلسطيني: من المهم فضح الأكاذيب الإسرائيلية

محمود الهباش مستشار
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن حكومة نتنياهو تنصب الفخوخ، من خلال الإدعاءات الكاذبة، متابعا: إسرائيل  تريد أن تشغلنا عن جوهر وإساس العدوان.

 

وأضاف “محمود الهباش” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، :" لا يجب أن ننشغل بأقاويل الاحتلال الصهيوني حول وجود أنفاق، وننسى ما يحدث داخل القطاع، فنحن نعيش كارثة إنسانية بكل المقاييس.

 

واسترسل: يجب أن نهتم ونطالب بوقف العدوان على قطاع غزة وإفشال مخطط التهجير القسري، متابعا: من المهم إفضاح الأكاذيب الإسرائيلية، وعدم الإنسياق وراءهم.

 

وشدد على أن الأولويات الآن تتركز على وقف العدوان الإسرائيلي وتأمين احتياجات أهالي غزة، متابعا: كل لحظة تمر علينا نفقد فيها شهداء.

الرئيس الفلسطيني إسرائيل نتنياهو الاحتلال الصهيوني

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