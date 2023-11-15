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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

30 ألف وحدة سكينة وفندقية.. مفاجأة من الحكومة بشأن تطوير غرب العلمين الجديدة

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

كشف المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء لاستعراض المُخطط العام لمشروع تطوير الواجهة السياحية غرب مدينة العلمين الجديدة.

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وقال الخشن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى الفضائية :"  المخطط الجديد للتطوير يستهدف تطوير مساحة 7 كيلو مترات على امتداد الساحل الشمالي اتجاه مطروح".

 وتابع الخشن :" هذا المشروع يستهدف الاستمرار في تطوير وتنمية الساحل الشمالي المصري ونستهدف إنشاء مدينة سياحية متكاملة في المنطقة الغربية من مدينة العلمين الجديدة ".

 وأكمل:" المشروع له العديد من المحاور ومنها المحور السياحي الاقتصادي ونستهدف إنشاء 30 الف وحدة سكنية وفندقية غرب مدينة العلمين الجديدة ".

ولفت سامح الخشن:" نستهدف إنشاء حديقة تراثية وساحة فنون ومتحف ومسرح في غرب مدينة العلمين الجديدة".

 وتابع :" نقوم باستغلال موقع متميز على ساحل البحر المتوسط من أجل تطوير الواجهة السياحية بما يجعله مقصدا للسياحة الأجنبية والسياحة الداخلية ".

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