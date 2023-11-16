أخبار السيارات | اركب BMW X3 بخصم يصل إلى 70% .. 5 عربات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW باقة من أقوى السيارات الفاخرة عالمياً، ومن بينها سيارات الكروس اوفر الرياضية مثل X3، والتي تتميز بتصميمها العصري الذي يحمل هوية الشركة البافارية، بالإضافة لحصولها على أقوى أنظمة الأمن والسلامة وأنظمة مساعدة السائق.

كشفت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية على موقع X أن الحوادث المرورية المرتكبة تعد من السلوكيات الآثمة التي تستوجب المساءلة، وأعلنت عن مجموعة من العقوبات.

شهدت أسعار السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 زيادة جديدة في السوق المصري بلغت قيمتها نحو 70 ألف جنيه، وتتوفر بثلاث فئات.

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.