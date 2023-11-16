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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | اركب BMW X3 بخصم يصل إلى 70% .. 5 عربات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

اركب BMW X3 بخصم يصل الى 70%.. تفاصيل

تقدم العلامة التجارية الألمانية BMW باقة من أقوى السيارات الفاخرة عالمياً، ومن بينها سيارات الكروس اوفر الرياضية مثل X3، والتي تتميز بتصميمها العصري الذي يحمل هوية الشركة البافارية، بالإضافة لحصولها على أقوى أنظمة الأمن والسلامة وأنظمة مساعدة السائق.

 

200 ألف ريال والسجن 4 سنوات.. عقوبة ارتكاب حادث مروري بالسعودية

كشفت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية على موقع X أن الحوادث المرورية المرتكبة تعد من السلوكيات الآثمة التي تستوجب المساءلة، وأعلنت عن مجموعة من العقوبات.

 

أحدث أسعار أوبل جراند لاند 2024 في مصر

شهدت أسعار السيارة أوبل جراند لاند موديل 2024 زيادة جديدة في السوق المصري بلغت قيمتها نحو 70 ألف جنيه، وتتوفر بثلاث فئات.

 

عربيات الغلابة.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

 

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.   

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