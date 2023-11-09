عربيات الغلابة.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس

شيفروليه لانوس موديل 2009

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 بمحرك يضخ قوة تصل إلى 86 حصانا، وسعة تبلغ 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 128 نيوتن / متر.

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع انطلاقا من وضعية الثبات في غضون 13.1 ثانية فقط.

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 في سوق المستعمل 140 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت

هيونداي أكسنت موديل 2003

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت موديل 2003 على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، بسعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 72 حصانا، عند 5500 لفة في الدقيقة، كما تتوفر بنسخ آخرى سعة 1500 سي سي، وبلغت قراءة العداد بـ 40 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي أكسنت موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

اوبل فيكترا

اوبل فيكترا موديل 1999

تتوفر السيارة أوبل فيكترا موديل 1999 بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بعض النسخ بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي وحقن الكتروني للوقود "انجكشن، فيما تبلغ قوة المحرك 74 حصانا، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات.

وبلغت قراءة العداد في السيارة أوبل فيكترا موديل 1999 نحو 150 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتتوفر برش خارجي وداخلي.

تبدأ أسعار السيارة أوبل فيكترا موديل 1999 في سوق المستعمل من 160 ألف جنيه.

فيات سيينا

فيات سيينا موديل 2001

تعتمد السيارة فيات سيينا موديل 2001على محرك ينتج قوة تصل الى 85 حصانا، بسعة 1500 سي سي، مع ناقل سرعات يدوي خماسي السرعات، بلغت قراءة العداد في السيارة فيات سيينا موديل 2001 نحو 200 كيلومتر في الساعة، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة فيات سيينا موديل 2001 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

رينو كليو

رينو كليو موديل 2002

حصلت السيارة رينو كليو موديل 2002 على محرك سعة 1400 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 98 حصانا، مع نظام جر بالعجلات الأمامية، وعزم أقصى للدوران يبلغ 127 نيوتن متر.

بلغ سعر السيارة رينو كليو موديل 2002 في سوق المستعمل 150 ألف جنيه.