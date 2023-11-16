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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمين حماة الوطن بالإسكندرية: ندعم الرئيس السيسي لتحقيق مزيد من الإنجازات

محمد مجاهد أمين عام
محمد مجاهد أمين عام حماة وطن بالإسكندرية

قال محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، إننا ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات واستكمال مسيرة البناء والتنمية في مصرنا الحبيبة، داعيا جميع القواعد الحزبية والتنظيمية بحزب حماة الوطن، وجميع المصريين، لانتخاب المرشح عبدالفتاح السيسي لدورة رئاسية جديدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته أمانة الإسكندرية بحزب حماة الوطن مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

افتتاح مقر جديد لحملة السيسي الانتخابية في الإسكندرية .. صور

وأعلن مجاهد عن فتح جميع مقرات الحزب على مستوى المحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات القادمة.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والنائب أحمد العوضي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، ومحمد مجاهد أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، والنائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، ومنسق التحالف الوطني بالإسكندرية، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس نادي الإتحاد السكندري محمد مصيلحي، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي.

 

 

الاسكندرية الانتخابات الرئاسية التحالف الوطني البناء والتنمية المستشار محمود فوزى النائب علاء مصطفى النائب عصام هلال

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