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رئيس التحرير
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أخبار البلد

حملة السيسي: مرشحنا لم يتخذ أزمة فلسطين قضية انتخابية بل وطنية إنسانية

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

نظمت أمانة حزب حماة وطن بالاسكندرية، الأربعاء مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في منطقة الشاطبي لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور أعضاء الحزب في المحافظة وكبار الشخصيات العامة، وعدد كبير من الشباب والشيوخ ومختلف فئات المجتمع السكندري.

وشاركت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح في المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية وبحضور السيد وسام صبري، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية وأعضاء هيئة مكتب الحملة بمحافظة الإسكندرية.

ووجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية، الشكر لحزب حماة وطن على هذا المؤتمر الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيراً إفى أن الحملة الرسمية افتتحت الأربعاء أحد فروعها في محافظة الإسكندرية، مؤكداً أن إنجازات الرئيس السيسي يلمسها جميع المواطنين في مصر عامة ومحافظة الاسكندرية على وجه الخصوص، حيث عمل المرشح على التنمية في كافة القطاعات وشتى المجالات سواء في القضاء على العشوائيات وكذلك الاهتمام بالبنية التحتية للمحافظة وإنشاء الكباري التي خففت الازدحام المروري ولم يغفل الاهتمام بملف الصحة والتعليم والسياحة وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الحملة الانتخابية أبوابها مفتوحة لكل مؤيد ومحب للمرشح الرئاسي، الذي يعمل على مدار الساعة على كافة الملفات، مشيداً بمواقف المرشح القوية خصوصاً في القضية الفلسطينية التي لم يتخذها قضية انتخابية بل قضية وطنية انسانية، مؤكداً ضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية، وضرورة التوعية بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.

جدير بالذكر أنه افتتحت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي مقرها الفرعي في محافظة الإسكندرية صباح الاربعاء، بحضور أعضاء هيئة المكتب للحملة.

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