الجامعة العربية تثمن جهود مصر وتنسيقها الدؤوب لدخول المساعدات والاحتياجات الطارئة لغزة

صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، بأنه في إطار جهود القطاع لتقديم الدعم الإنساني والصحي والإغاثي إلى الشعب الفلسطيني، للتخفيف من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الانتقامي منذ 7/10/2023، والجرائم والمجازر الوحشية اللاإنسانية المستمرة التي ترتقي إلى جرائم حرب جماعية، والتي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ، واستهداف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس، ومنع إيصال المساعدات الصحية، والإنسانية، والإغاثية، والوقود، وقطع الكهرباء والماء عن المدنيين، تم تدشين قافلة مساعدات من الأمانة العامة للشعب الفلسطيني.

وأوضحت السفيرة أبو غزالة أنه بناءً على توجيهات الأمين العام لجامعة الدول العربية، فقد اتخذ المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ 31/10/2023، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب الذي انعقد بتاريخ 16/10/2023، قرارات لدعم قطاع غزة إنسانياً واجتماعياً.

وقالت إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دشنت اليوم، الخميس 16/11/2023، قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من مجلسي الصحة والشئون الاجتماعية العرب، من مقر الهلال الأحمر المصري بالقاهرة، وبحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، مشيرة إلى انه سيتم تسليم هذه المساعدات وفقاً للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وأضافت السفيرة أن وفدا من موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المتطوعين شارك في عملية تعبئة وتجهيز الاحتياجات الإنسانية بمقر الهلال الأحمر المصري، وذلك في إطار التضامن الإنساني مع قطاع غزة.

ونوهت إلى أنه سيتم تشكيل وفد من الأمانة العامة لتسليم هذه المساعدات عبر معبر رفح فور الانتهاء من تجهيزها بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات المعنية الأخرى.

وفي هذا السياق، ثمنت السفيرة جهود جمهورية مصر العربية وتنسيقها الدؤوب لدخول المساعدات العاجلة والاحتياجات الطارئة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما توجهت بالشكر إلى الهلال الأحمر المصري على الجهود والمساعي المبذولة لتنسيق الاحتياجات الإنسانية مع الهلال الأحمر الفلسطيني وتأمين إيصالها إلى قطاع غزة للمتضررين.

وثمنت الجهود العربية لدعم فلسطين، وإرسال جسور مساعدات جوية لإمداد الشعب الفلسطيني الباسل باحتياجاته في هذا الوقت العصيب، للتخفيف من حدة الآثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأكدت السفيرة أهمية استمرار تدفق هذه المساعدات لتلبية الاحتياجات، خصوصاً الطبية والأدوية المنقذة للحياة لإمداد المستشفيات بها بشكل طارئ، حيث تعاني المستشفيات من نفاد ونقص حاد في جميع الاحتياجات من أجل الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية للإصابات المستمرة تدفقها جراء استمرار القصف العشوائي والاستهداف الغاشم للمدنيين.