BMW تكشف عن مواصفات i5 سيدان الكهربائية 2024 وموعد وصولها للأسواق

وصلت سيارة السيدان التنفيذية BMW i5 2024 إلى الوكلاء في الولايات المتحدة أخيرا، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء الإنتاج في مصنع Dingolfing التابع لمجموعة BMW في ألمانيا.

BMW i5 2024

ستصل أول سيارة BMW الفئة الخامسة الكهربائية على الإطلاق، إلى جانب نظيراتها التي تعمل بمحرك ICE، إلى التجار في الولايات المتحدة اعتبارًا من 28 أكتوبر.

وهذا يجعل الولايات المتحدة واحدة من أولى الأسواق العالمية التي تحصل على سيارة BMW i5 2024، بعد إطلاق المبيعات الأولية في كوريا الجنوبية وعمليات التسليم الأولى للعملاء في ألمانيا المقرر إجراؤها في 21 أكتوبر.

تقول BMW إن i5 تشهد "طلبًا مرتفعًا من العملاء" حتى قبل بدء المبيعات، وذلك وفقًا للطلبات الواردة حتى الآن. ولم تكشف شركة صناعة السيارات عن الأرقام.

BMW i5 2024

في بداية المبيعات في الولايات المتحدة، يمكن للعملاء الاختيار من بين نوعين مختلفين من سيارة BMW i5. الطراز الأساسي هو i5 eDrive40، الذي يتميز بمحرك واحد يعمل بالدفع الخلفي يوفر قوة 335 حصانًا و295 رطلًا من عزم الدوران - أو 317 رطلًا قدمًا (429 نيوتن متر) عندما تكون وظيفة Sport Boost أو Lanch Control في وضع التشغيل. مفعل.

ويتيح لها ذلك التسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 5.7 ثانية والوصول إلى سرعة قصوى محددة إلكترونيًا تبلغ 120 ميلاً في الساعة. يتم تشغيل المحرك الخلفي بواسطة بطارية ليثيوم أيون عالية الجهد بسعة قابلة للاستخدام تبلغ 84.3 كيلووات / ساعة.

BMW i5 2024

تتيح البطارية نطاق قيادة يصل إلى 295 ميلاً حسب تقديرات الشركة المصنعة لسيارة i5 eDrive40 على عجلات قياسية مقاس 19 بوصة، يبدأ الطراز الأساسي بسعر 67.795 دولارًا (بما في ذلك 995 دولارًا للشحن).

ويمكن للعملاء أيضًا اختيار سيارة BMW i5 M60، التي تتميز بمحرك ثنائي الدفع الرباعي يوفر إجمالي 593 حصانًا و586 رطلًا من عزم الدوران - أو 605 رطلًا قدمًا لفترات قصيرة من الوقت مع M Sport Boost أو M Launch تم تفعيل وظائف التحكم.

تتسارع سيارة BMW i5 M60 من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3.7 ثانية وتحدد سرعتها القصوى إلكترونيًا بـ 130 ميلاً في الساعة. يتميز هذا الطراز الذي يتصدر النطاق بنفس حزمة البطارية التي تبلغ 84.3 كيلووات في الساعة، ولكن في هذه الحالة ينخفض النطاق إلى 256 ميلاً. يبدأ سعر i5 M60 من 85.095 دولارًا أمريكيًا، بما في ذلك رسوم الوجهة البالغة 995 دولارًا أمريكيًا.

BMW i5 2024

ستتوفر i5بإصدار ثالث في الطريق، وسيتم وضعه بين الإصدارات الموجودة، وقالت BMW عند الكشف عن النموذج إن طرازًا ثالثًا من مجموعة نقل الحركة مع الدفع الرباعي سيتبع في عام 2024.

وفقًا للتقارير الواردة من ألمانيا، ستدخل السيارة مرحلة الإنتاج في مارس 2024 تحت شارة i5 xDrive40، مما يشير إلى أنها ستكون نسخة AWD من الطراز الأساسي الحالي.

وبغض النظر عن تصميم هيكل السيدان، ستقدم سيارة BMW i5 أيضًا نسخة Touring wagon، ولكن لم يتم تأكيد ذلك في الولايات المتحدة. سيتم إطلاق سيارة i5 Touring في ربيع عام 2024، "تم تطويرها خصيصًا لأسواق السيارات في أوروبا وكذلك في اليابان وتايوان"، وفقًا للبيان الصحفي لشركة BMW، وربما يعني هذا أنه لن يأتي إلى أمريكا الشمالية.