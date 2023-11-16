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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

«ابدأ» تعلن فتح باب التقدم للدفعة الثانية من مبادرة «معدتك شركتك»

صدى البلد

أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ” عن فتح باب التقدم للدفعة الثانية من مبادرة "معدتك شركتك" من اليوم، الخميس، وحتى انتهاء فترة التسجيل يوم 30 نوفمبر 2023، وذلك بالتعاون مع شركة "بيكو" للآلات الثقيلة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكبرى الشركات العاملة في مجال المقاولات والتشييد والبناء.

ويتم توفير التدريب الفني التخصصي للفئات المستهدفة على قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل من إنتاج شركة بيكو للآلات الثقيلة داخل مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة، بالإضافة إلى توفير التدريب التثقيفي والمالي والقانوني للمتدربين بواسطة الأكاديمية الوطنية للتدريب، فضلًا عن تحقيق التمكين الاقتصادي للمتدربين المتميزين فنيًا وسلوكيًا.

وسيحصل جميع المتدربين على الزي الخاص بالتدريب (مهمات الأمن الصناعي)، كما سيحصل المتدربون على الصيانة والإصلاح على عدد من الحوافز، والتي من أهمها الحصول على رخصة لمزاولة أعمال صيانة وإصلاح اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة، بالإضافة لتوفير شنط العدة اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح.

كذلك سيتم توفير فرص للخريجين الأوائل لتلقي تدريب متقدم بمراكز الصيانة التابعة لشركة بيكو لمدة ثلاثة أشهر، أما المتدربون على القيادة والتشغيل، فسيحصلون على رخصة قيادة وتشغيل من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة معترف بها بمصر وأفريقيا والدول العربية.

يُذكر أن الدفعة الأولى من مبادرة "معدتك شركتك" استهدفت تدريب 25 متدربًا من الفئات المستهدفة، حيث تم تدريب 15 متدربًا على قيادة وتشغيل اللوادر المفصلية على عجل طراز "ليوجونج"، والتي تنتجها شركة بيكو للآلات الثقيلة، بالإضافة إلى تدريب 10 متدربين على صيانة وإصلاح اللوادر، وللتسجيل للالتحاق بالدفعة الثانية من مبادرة "معدتك شركتك"، برجاء زيارة الرابط التالي:
https://ebda.com.eg/factory/add/e3149419-4d9f-4904-bf2d-0de41f87fd8

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