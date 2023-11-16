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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة للنظافة ودعم منظومة الإنارة العامة بالمنيا

حملات للنظافة والتجميل
حملات للنظافة والتجميل

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع بصفة عام، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم.

 

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من جانبه، قال اللواء هاني بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، حيث تم رفع القمامة من كورنيش النيل وأماكن التجمعات السكنية، وقص و تهذيب الأشجار أمام المسرح الروماني، إلى جانب رفع المخلفات فى 7 قرى (البرجايه – نزلة حسين – دمشير - دماريس - بني أحمد الغربية - طوخ الخيل- بني محمد سلطان) ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي وذلك للحد من انتشار الأمراض والحفاظ على صحة المواطنين.

وفى مركز مطاي ، تابع هشام فايز رئيس المركز حملات النظافة اليومية والتي شملت الشوارع والأحياء الرئيسية و قري الوحدة المحلية ( منبال - بردنوها - ابوان - أبوعزيز - حلوة) ، كما تابع سير العمل بمحطات الصرف الصحي وأعمال تسوية وتمهيد الطرق بالشوارع المؤدية إلى المصالح الحكومية، وأعمال صيانة أعمدة الإنارة بشوارع قرية منبال، واستمرار تمهيد شارع المحطة وتفرعات شارع الجلاء تمهيدا للرصف .

وفى ذات السياق، أوضح عماد حسن رئيس مركز بنى مزار، أن الوحدة المحلية قامت بحملات نظافة مكثفة بالشوارع الرئيسية والفرعية بحي شرق وجنوب المركز، وفى 8 قري (أبو جرج -ساقولا- -نزلة عمرو -نزلة الدليل - الحسينية -شلقام -الجرنوس -بردونها) لرفع كفاءة منظومة النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بـ “شارع الحرية، وتمهيد وتسوية طريق قرية أبو جرج .

من جانب آخر، استجابت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار لعدد من شكاوى المواطنين منها شكوى أهالى “شارع زين العابدين" بحي شرق المدينة لتضررهم من وجود كسر بماسورة مياه حيث تم تلافى المشكلة وإصلاح العطل، وشكوى أخرى تفيد بوجود غرفة صرف بدون غطاء بقرية "أبوجرج " وعلى الفور تم تركيب غطاء حفاظاً على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى شكوى بوجود حفرة بحي شرق المدينة نتيجة إصلاح عطل بغرفة مياه ،وتم اتخاذ اللازم وردم الحفرة حفاظا على سلامة المارة.

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