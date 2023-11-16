ختام البرنامج التدريبي للعاملين بفرع بني سويف للتأمين الصحي

اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبى "آلية العمل بمراكز السكر بنوعيه 1و2 الأول والثانى " بعيادات التأمين الصحى بنى سويف ، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة ، وتزامناً مع تشغيل 6 مراكز سكر جديدة بعيادات المدن.

وفي إطار فعاليات اليوم العالمي لمرض السكر الذي يوافق الــ 14 من نوفمبر كل عام.

من جانبه أوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة ببني سويف، أن البرنامج تم عقده على مدار يومين ، وشارك فيه أكثر من 20 من عناصر المنظومة الطبية من مديري عيادات وأطباء الأطفال والغدد وتمريض ومدخلي بيانات.

وقد تضمن اليوم الأول التدريب على آلية العمل بمراكز السكر النوع الأول type 1 ، وقام بالتدريب الدكتور جمال طه رئيس قسم الباطنة بمستشفى التأمين الصحي ، فيما تضمن اليوم الثاني التدريب على آلية العمل بمراكز السكر النوع الثانى type 2

وقد قام بالتدريب كل من :الدكتورة هويدا خيري استشاري غدد ،الدكتورة رنا رمضان اخصائي الأطفال ،والأستاذ إسلام مجدى مدخل بيانات مركز السكر(type2) بعيادة السلام، والأستاذة رابعة الشريف مدخل بيانات مركز السكر (type 1) بعيادة الصحة المدرسية 2

، بينما قامت الدكتورة هبه محمد حسن مسوؤل العيادات و المراكز التخصصية بشرح آلية العمل بالمراكز ودور كل من الأطباء والتمريض ومدخلى البيانات والبروتوكولات العلاجية وأهمية إنشاء الملف الطبى لكل مريض والمتابعة الدورية من فحوصات وكذلك المتابعة مع التخصصات المختلفة

شهد البرنامج التدريبي إشراف وحضور كل من: الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحي، الدكتور شهاب الدين صلاح مدير إدارة الشئون الطبية، الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب ،والدكتورة هبة محمد حسن مسؤول العيادات والمراكز التخصصية بفرع الهيئة

thumbnail (27)