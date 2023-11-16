لمكافحة التلوث البحري وتأمين الشواطئ.. نجاح مناورة المحروسة في البحر الأحمر

نفذت اليوم محافظة البحر الأحمر مناورة "المحروسة 20" بنجاح في البحر الأحمر، وذلك في إطار التعاون بين أجهزة البحر الأحمر، شركات التلوث البترولي، ومراكز مكافحة التلوث البحري، بتنظيم من الهيئة المصرية العامة للبترول. تمت المناورة في منطقة جبل الزيت - البحر الأحمر، بمشاركة إشراف الهيئة المصرية العامة للبترول.

صرّح اللواء إيهاب شنن، رئيس إدارة البيئة في محافظة البحر الأحمر، بأن المناورة تأتي في إطار التحضير والتدريب لمكافحة التلوث البحري، بهدف تأمين الشواطئ والحد من الآثار البيئية الضارة. وأكد عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على أهمية الحفاظ على بيئة البحر وتقنين عمليات إنتاج البترول لتجنب الحوادث والتأكيد على دور مكافحة التلوث البترولي.

وشدد حنفي على تأثير التلوث البترولي على البيئة البحرية والمناخ، مع التركيز على ضرورة تحسين كفاءة العاملين في قطاع مكافحة التلوث البترولي. يُشير إلى أن المحافظة تضم العديد من الشركات العامة والخاصة المختصة في إنتاج البترول في مناطق متعددة، وتسهم بشكل كبير في إنتاج مصر الإجمالي للبترول.