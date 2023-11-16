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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بأسيوط.. الأحد

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن انطلاق الحملة القومية الثالثة لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك اعتبار من الأحد المقبل 19 نوفمبر 2023 على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.


وأكد محافظ أسيوط ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض. 

وشدد على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التي تساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة. 

وأعلن دعمه الكامل للحملة موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها. 

وناشد المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بجميع التعليمات والإرشادات من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.

ولفت إلى استهداف تحصين 112 ألف رأس أبقار وجاموس، و47 ألف رأس أغنام وماعز، ليكون إجمالي العدد 159 ألف رأس ماشية بالتحصينات اللازمة لخلق بيئة آمنة وتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

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من جانبه، أوضح الدكتور صلاح علي قطب، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، أن المديرية استعدت للحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، حيث تم تشكيل لجان متنقلة من أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بالإدارات البيطرية في جميع مراكز المحافظة للمرور والتحرك من بيت لبيت وعلى جميع حظائر الماشية بجميع أنحاء القرى، فضلاً عن المرور على محطات مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة ومزرعة كلية الزراعة بجامعة أسيوط ومزرعة كلية الزراعية بجامعة الأزهر فرع أسيوط ورصد أي حالات اشتباه في الإصابة بالأمراض الوبائية ومكافحتها طبقاً للخطة الموضوعة على أن تستمر الحملة حتى الوصول إلى المستهدف لضمان وصول أكبر تغطية ممكنة بالتحصين.

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