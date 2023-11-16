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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

217 متدربا اجتازوا 4 دورات وورشتين لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

خريجي الدورات التدريبية
خريجي الدورات التدريبية بمركز سقارة

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم، الخميس، بختام فعاليات الأسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والذي تضمن تنفيذ 4 دورات تدريبية وورشتي عمل، اجتازها 217 متدربًا، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التنمية المحلية على الاستمرار في رفع قدرات العاملين بالمحليات وتنمية مهاراتهم الوظيفية، ليكونوا مؤهلين لتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تركز على الاهتمام بالعنصر البشري، باعتباره محور أساسي في تنفيذها، لينعكس آثره على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، إن الدورات التي ينفذها مركز سقارة، تهدف إلى إعداد الموظف إعدادا جيدًا لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وتنمية مهاراته الفنية والذهنية لمواجهة الاحتِياجات المستقبلية، وتحقيق النجاح في العمل، مشيرًا إلى أن المركز انتهى من تنفيذ ٤ دورات تدريبية خلال الأسبوع الرابع عشر وهى دورة قانون الإعلانات ودورة  أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS ، ودورة الـTOT الأساسية وإعداد مدرب رقمي، ودورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي، فضلًا عن انتهاء ورشتين عمل لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدورات التدريبية التي ينفذها مركز سقارة تركز على تدريب القيادات الوسطى والصف الثاني من الموظفين بالمحافظات للارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع، كما تتضمن الدورات التدريبية بالمركز تدريباً عملياً يساعد في تطوير المهارات والقدرات الفنية المرتبطة بشكل وثيق بالجانب التطبيقي للعمل، مع التدريب السلوكي الذي يركز على تغيير طرق التعامل مع الآخرين وزيادة الوعي حول أهمية الالتزام بالقيم الجوهرية العامة ومدى تأثير ذلك على بيئة العمل بين الموظفين.

وقدم المتدربون الشكر للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والقائمين على مركز تدريب سقارة، لما لمسوه من جهد كبير وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لحصول المتدربين على الدورات التدريبية بسهولة ويسر، فضلا عن المستوى التدريبي المتميز للدورات سواء على الجانب النظري أو العملي منها، واختيار الدورات المتخصصة والتي تساهم في الارتقاء بمهارات العاملين بالإدارة المحلية كل في مجال تخصصه، مؤكدين أنهم تمكنوا بنجاح من اجتياز الدورات التدريبية رافعين شعار "تنمية محلية مستجيبة" قادرة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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التنمية المحلية دورات تدريبية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر العاملين بالمحليات المحافظات

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