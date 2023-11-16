جهود مصرية لإطلاق سراح الرهائن والأسرى بين حماس والاحتلال| تفاصيل

قال وزير الخارجية سامح شكري ، اليوم الخميس، إن مصر تأمل أن تسفر جهودها وجهود الآخرين عن إطلاق سراح الرهائن والأسرى.



ولفت وزير الخارجية المصري، إلى أن مصر لديها إرادة قوية لرفض أي شكل من أشكال التهجير للفلسطينين.



وأوضح وزير الخارجية المصري أن التهجير القسري يعد جريمة حرب، مؤكداً على أنه لا يوجد إمكانية لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.

وقال شكري أن القاهرة على اتصال مستمر مع حماس والأطراف لحل الأزمة.

نفى وزير الخارجية سامح شكري ، اليوم الخميس، تعرض مصر لضغوط أميركية لاستقبال الفلسطينيين من غزة.



وأكد شكري على رفض مصر التام والكامل أي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

واوضح وزير الخارجية أنه لا توجد إرادة سياسية في إسرائيل لتطبيق حل الدولتين.

وقال وزير الخارجية سامح شكري ، أنه يجب السعي من أجل التوصل لاتفاق لإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين.

وتابع وزير الخارجية : "ليس من الملائم أن تكون هناك أي ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية".

ورحبت مصر، بقرار مجلس الأمن رقم 2712 والمعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، على ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كافٍ من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لاسيما النساء والأطفال، وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني.

وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظاً على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.