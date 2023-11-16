وقف الحرب مقابل الأسرى| الاحتلال يعارض مقترح ألمانيا بفرض وصاية أممية على غزة

قال إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى يعود مختطفونا إلى ديارهم ونسقط نظام حماس.

قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن تل أبيب تعارض مقترح ألمانيا بفرض وصاية أممية على قطاع غزة.

وأكد مايكل هرتسوج، اليوم الخميس، أن العملية البرية في غزة لن تنتهي قريبا.

وقد أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أمس الأربعاء، بأن ألمانيا تقترح إمكانية تولي الأمم المتحدة إدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفي وقت سابق، علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي،بنيامين نتنياهو، بشأن مستقبل غزة بعد الحرب.

وقال ميلر، عن تصريحات نتنياهو: “لقد أدلى بتصريحات مختلفة عن الرؤية التي طرحها بلينكن، عندما كان في المنطقة ثم في طوكيو”.