عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقف الحرب مقابل الأسرى| الاحتلال يعارض مقترح ألمانيا بفرض وصاية أممية على غزة

صدى البلد

قال إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى يعود مختطفونا إلى ديارهم ونسقط نظام حماس.

قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن تل أبيب تعارض مقترح ألمانيا بفرض وصاية أممية على قطاع غزة.

وأكد مايكل هرتسوج، اليوم الخميس، أن العملية البرية في غزة لن تنتهي قريبا.

وقد أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أمس الأربعاء، بأن ألمانيا تقترح إمكانية تولي الأمم المتحدة إدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفي وقت سابق، علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي،بنيامين نتنياهو، بشأن مستقبل غزة بعد الحرب.

وقال ميلر، عن تصريحات نتنياهو: “لقد أدلى بتصريحات مختلفة عن الرؤية التي طرحها بلينكن، عندما كان في المنطقة ثم في طوكيو”.

إسرائيل الخارجية الأمريكية الخارجية الإسرائيلي الأمم المتحدة العدوان الإسرائيلي السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إيلي كوهين مستقبل غزة وزير الخارجية الإسرائيلي وزارة الخارجية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على ميناء غزة|شاهد

أقسمت على عدم فعل شيء معين وأريد الرجوع ماذا أفعل؟.. البحوث الإسلامية يرد

تأمين صحي شامل للمواطنين واستقبال الجرحى الفلسطينيين.. ماذا قدم السيسي للمنظومة الصحية؟| حوار

تحذير عاجل من التغيرات الجوية بعد 48 ساعة.. الأرصاد تكشف التفاصيل|فيديو

وقف الحرب مقابل الأسرى| الاحتلال يعارض مقترح ألمانيا بفرض وصاية أممية على غزة

11 دولة أوروبية تعلن وقف فيزا شنجن| لماذا ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم المعاناة.. صور توثق رحمة الفلسطينيين وتمسكهم بقططهم الأليفة وسط نيران القصف

آخرهم أحمد فهمي وهنا الزاهد .. انفصال النجوم في 2023 عرض مستمر

رغم انفصالهما.. هنا الزاهد وأحمد فهمي يحتفظان بصورهما معا

بدموع لا تتوقف| طفلة فلسطينية توجه رسالة صادمة من غزة.. فيديو

فيديو

السكر بـ27 جنيها للكيلو بهذه المنافذ| توقعات الأسعار الفترة القادمة.. فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

مذكورة في التوراة.. حاخامات يدعون انتصار الاحتلال بدليل في الكتب المقدسة

محادثة بين إسرائيلية وفلسطيني تكشف نظرة الاحتلال للوضع في غزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ